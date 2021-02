Aiello è un cantante italiano molto amato dalle giovani generazioni. Le sue canzoni “Arsenico” e “Vienimi a ballare” lo portano presto al successo, posizionandosi tra i cantanti emergenti più ascoltati. Conosciamo alcune curiosità su di lui.

Aiello: vero nome

Aiello, pseudonimo di Antonio Aiello.

Aiello: età

E’ nato a Cosenza il 26 luglio 1985. Ha quasi 36 anni, è alto 170 cm e pesa circa 70 Kg. È del segno zodiacale del Leone.

Fidanzata

Non è noto se abbia una fidanzata o meno e in una vecchia intervista rilasciata a Le Iene aveva dichiarato di essere single. Di recente, sono circolate alcune indiscrezioni in base alle quali Aiello avrebbe una relazione in corso con l’ex di Leonardo Pieraccioni, l’attrice ed ex gieffina Laura Torrisi. Nessuno dei due, però, ha per il momento confermato il rumor.

Sanremo 2021

Nel 2011 partecipa alle audizioni per la categoria “Nuove proposte” del Festival di Sanremo, ma non riesce a qualificarsi tra i finalisti. A distanza di dieci anni ci riprova. Stavolta come big. La canzone che porterà in gara si chiama “Ora”.

Curiosità

Aiello suona il pianoforte e il violino da quanto ha 10 anni.

Si è laureato in Scienze della comunicazione in Calabria ed ha conseguito la magistrale in Economia alla Luiss

Il cantante ha vissuto per diversi mesi a Sydney dove suonava con una band locale

Tra i suoi miti dell’infanzia e dell’adolescenza ci sono i vari Barry White, Stevie Wonder, Whitey Houston e tutte le altre icone della black music.

