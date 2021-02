“Con questi numeri in due settimane avremo la saturazione di terapie intensive e posti di degenza. Se non viene frenata onda id contagio dobbiamo chiudere altri reparti per implementare i posti di terapia intensiva”. Questo l’allarme del presidente della Regione Vincenzo De Luca dopo il cospicuo aumento di contagi in Campania negli ultimi giorni.

De Luca, l’allarme sui contagi

Il presidente oggi ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da lunedì per provare a frenare la curva del contagio.

“Dobbiamo coprire tutti i pazienti che rischiano la propria vita, non si muore solo di Covid: si muore per malattie cardiologiche, neurologiche, abbiamo politraumatizzati, problemi di diabetici. Dobbiamo coprire tutto il ventaglio dei pazienti che rischiano la propria vita” ha detto De Luca. “Per questo è indispensabile frenare il contagio perché dobbiamo reggere con le terapie intensive attuali e i posti letto attuali magari utilizzando posti di strutture private per non chiudere reparti ordinari”.

I vaccini

Per ovviare alla inadeguata fornitura di dosi, De Luca conferma anche la volontà di acquistare vaccini autonomamente: “L’acquisto all’estero avverrà avendo avendo chiari due presupposti – spiega – la Campania non userà mediatori o intermediari, parliamo ad aziende ufficiali e agli Stati. In ogni caso i vaccini che saranno somministrati saranno valutati e approvati da autorità di controllo come Ema e Aifa”.

