Giugliano. Si parla spesso di eccellenze. E sempre più negli ultimi anni, il mondo del food campano, tra cucina e pasticceria, ha sfornato, passateci la gustosa similitudine, tanti astri nascenti. La qualità e lo studio approfondito della materia sono tra le prerogative di Maria De Vito. La 36enne nata e cresciuta a Giugliano, dopo essersi laureata in Economia è stata travolta da una passione: quella per il dolce.

L’abbiamo raggiunta nel suo laboratorio di via San Vito e siamo stati travolti anche noi. Un vulcano di idee e tutte chiare. Che siano torte in pasta di zucchero, o una ricotta e pera al forno, o un semplice cioccolatino, la qualità degli ingredienti deve passare prima dalle sue mani. Perché, come lei stessa spiega accogliendoci e preparando “le zeppole di San Giuseppe” (ci siamo quasi), il prodotto finale non dipende solo dall’attenzione, dalla passione e della ricetta segreta, ma dalla materia prima.

Passione e idee chiare, dicevamo, hanno portato alla nascita nel 2016 di Sweet Chocolate Dreams, un laboratorio di Pasticceria Tradizionale, Americana, Cake Design e Wedding Cake. Una creatura della giovane Maria che non tradisce quanto riportato nel nome dell’attività. Sognare e far sognare attraverso i dolci.

Vorremmo scrivervi di più su Maria e sulle sue creazioni, Abbiamo assaggiato alcune cose e siamo rimasti estasiati. Ci risulta però difficile spiegare a parole un’estasi. E allora vi diamo alcune indicazioni per entrare nel mondo della talentuosa Pastry Chef.

