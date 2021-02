Campania, esplode emergenza Covid. De Luca anticipa: “Situazione non è buona”

“La situazione non è buona in Campania”. A dirlo è il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che in un post sui social ha anticipato quello che sarà il tema principale che verrà trattato nella sua consueta diretta del venerdì.

“Ci vediamo alle 14 e 45 per fare il punto sui contagi (vi anticipo che la situazione non è buona), e sulle scuole, dove sono in arrivo importanti decisioni”, ha scritto il governatore, annunciando la diretta di oggi pomeriggio.

Ieri i contagi hanno sfondato quota 2000. E si sono registrati anche 29 decessi. In crescita non solo i positivi in Campania, ma anche i ricoveri: sono, infatti, 131 le persone ricoverate in terapia intensiva. Invece i posti di degenza occupati sono ben 1305. Dati preoccupati che se continuano a seguire lo stesso trend potrebbero inevitabilmente determinare il passaggio della Campania (attualmente in fascia arancione) in zona rossa.

È di ieri, invece, l’allarme lanciato dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, intervistato da Radio Crc. Il primo cittadino, infatti, ha riferito che “è chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una zona rossa”.

Intanto, è atteso per oggi il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità assieme al ministro della Salute, Roberto Speranza. Al momento sono solo due le regioni a rischio: l’Umbria e l’Abruzzo, a causa dell’aumento dei ricoveri e della variante inglese che circola soprattutto nel centro Italia.

