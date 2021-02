Incidente questa mattina a Giugliano, all’altezza della metropolitana in via Colonne. Un giovane è ricoverato in codice rosso in ospedale dopo aver impattato in sella al suo scooter contro un’auto proveniente dal senso opposto di marcia.

Giugliano, giovane impenna con lo scooter e fa incidente: grave in ospedale

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto, un ragazzo stava percorrendo via Colonne a bordo di un motociclo. In circostanze ancora da chiarire, avrebbe impennato il mezzo finendo contro una macchina che procedeva nell’altro senso di marcia. L’impatto è stato inevitabile. Il centauro è sbalzato dalla sella rovinando a terra. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i caschi bianchi della Municipale di Giugliano e i sanitari del 118.

I soccorsi hanno trasportato il giovane in ospedale, dove il personale medico ha disposto un ricovero in codice rosso per fratture arti superiori. Sul luogo dell’incidente, durante le operazioni di primo soccorso, ignoti hanno allontanato il motoveicolo. I vigili lo hanno ritrovato a poche decine di metri di distanza e lo hanno posto sotto sequestro. La Municipale ha effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per appurare le responsabilità dell’incidente.

