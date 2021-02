MELITO-SCAMPIA. Lavori lungo l’asse perimetrale Melito-Scampia. Chiude tratto dell’asse viario.

Lavori sull’asse perimetrale Melito Scampia

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione – fanno sapere dal Comune di Napoli – è stato istituito, per il giorno 26 febbraio un particolare dispositivo temporaneo di circolazione lungo l’Asse perimetrale di Scampia.

In particolare, il dispositivo, si legge nell’ordinanza prevede: “divieto di transito veicolare sulla rampa proveniente da Melito e direzione Napoli. In alternativa i veicoli potranno seguire questo percorso: uscita Scampia (viabilità ordinaria viale Piedimonte D’Alife – via Tancredi Galimberti – via Labriola cupa Perillo – via Vicinale Tavernola a San Pietro)”.

L’asse è strada fondamentale per chi risiede in provincia per raggiungere il capoluogo. Probabile che la chiusura provochi qualche disagio alla circolazione nella giornata di domani, 26 febbraio.

