Sono in tanti ad attendere l’uscita de La Casa di Carta 5. Quali saranno i personaggi, la trama, ma soprattutto la cosa più importante, quando usciranno i dieci episodi de La Casa di carta 5?

Innanzitutto c’è la conferma che la serie ci sarà. La notizia arriva da una foto postata sul profilo ufficiale Instagram di Netflix Italia, dove si vedono sorridenti Alvaro Morte e Pedro Alonso, Il professore e Berlino, insieme sul set dell’ultima stagione della Casa di carta 5.

La casa di carta 5

Le riprese pare siano terminate come s’intuisce sempre da una nota di Netflix in cui la company americana ringrazia il cast della serie.

Ma quello che tutti i fan vogliono sapere è quando uscirà la quinta stagione? Probabile l’uscita nel 2021, ma non c’è ancora una data ufficiale, se potremo vedere gli episodi a ridosso dell’estate o attendere l’autunno. Solo tra i vari profili ufficiali, di tanto in tanto c’è qualche informazione in più. La quinta però sarà l’ultima stagione. Nessuna speranza invece per una sesta.

La trama

La quarta stagione è terminata lasciando come sempre tutti con il fiato sospeso. La banda è all’interno della Banca di Spagna con tutto l’oro rubato e per uscire indenne deve fronteggiare il capo della sicurezza della Banca, Gandía che ha ucciso a sangue freddo Nairobi. Dopo aver rivelato al mondo le torture subite da Rio ad opera dei servizi segreti spagnoli e aver scoperto che Lisbona era viva, il Professore ha messo in atto il “piano Parigi” per liberarla e portarla all’interno della Banca utilizzando un elicottero militare. Ma ecco che l’ispettrice Alicia Sierra, ricercata per aver detto tutta la verità sulle torture a Rio, è riuscita a mettersi sulle sue tracce e nella scena finale punta una pistola contro il Professore.

Il dubbio è: il Professore sarà ucciso? Questa ipotesi sembra improbabile. C’è chi vocifera che l’ispettore potrebbe aiutare la banda a fuggire o addirittura unirsi a loro. Un’altra delle opzioni dei fans è relativa ad una nuova rapina in Sud America, o addirittura negli Stati Uniti, ma il creatore della serie ha sempre affermato di voler mantenere un taglio “latino”.

I personaggi

I personaggi dovrebbero esserci tutti: il Professore Marquina, l’ispettrice Alicia Sierra, Tokyo, Rio, Denver, Stoccolma, Helsinki, Palermo, Bogotà, Marsiglia, Manila la new entry e Arturito.

