La casa di carta 4: il trailer e il cast. La casa di carta 4 su Netflix Scontro tra due poliziotte

E’ stato pubblicato oggi il trailer de la casa di carta 4 che ha svelato anche la data di uscita della serie Netflix.

La casa di carta 4: uscita, quando esce

Il prossimo 3 aprile sarà disponibile la nuova stagione della serie che ha ottenuto importanti successi nelle precedenti tre. L’ultima serie si era conclusa con Nairobi che lotta tra la vita e la morte, il Professore che pensa che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio che hanno distrutto un casino esplosivo come al solito e, come già in passato, la banda è sull’orlo del collasso oltre che della sconfitta.

I protagonisti de La casa di carta 4

In scena ne La casa di carta 4 i soliti ai noti. Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Oltre a i poliziotti Najwa Nimri (Ispettore Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez). Senza dimenticare Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía)

La casa di carta 4: trailer

Dopo aver penetrato la fortezza della Zecca spagnola la banda del Professore è andato a infilarsi nell’ancor più blindato Banco de España. Qui si conserva l’oro di tutto il paese. E’ una missione impossibile, pericolosissima, un piano praticamente suicida che ha già avuto i suoi effetti nella terza serie.

La banda dovrà trovare la forza per uscire dall’incubo in cui si è infilata per liberare Rio. Il componente della banda è stato arrestato dalla polizia e torturato dall’ispettore senza morale Alicia Sierra. E’ lei il vero cattivo della serie. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo.

Protagoniste dello scontro saranno proprio le due poliziotte. Rachel dovrà decidere da che parte stare perché la polizia spagnola ce l’ha in pugno e ha una proposta indecente: “ti offro la libertà – dice Sierra mostrando le foto della figlia – altrimenti finisci in galera per trent’anni”.