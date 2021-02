Napoli, perde sacchetto con diamanti da 50mila euro al supermercato: caccia al proprietario

Napoli. Un misterioso sacchetto con all’interno dei diamanti è stato rinvenuto dagli addetti alle pulizie in un mini market. La vicenda si è svolta sabato sera poco dopo le 20 all’interno di Grangusto.

Come riporta Il Mattino, il sacchetto apparterebbe ad un cliente – non ancora identificato – che si era recato al supermercato per fare la spesa. Nella confusione l’uomo avrebbe perso i preziosi, poi ritrovati dagli addetti alle pulizie a fine giornata e consegnati ai gestori del market.

All’interno del sacchetto trovano tre diamanti con tanto di certificato di purezza. Passano le ore, ma non si presenta nessuno. E così scatta una “caccia all’uomo misterioso” per provare a restituirgli quel tesoro da 50mila euro che ha distrattamente perduto.

Ai gestori del mini market viene consigliato di rivolgersi all’ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Napoli al quale andrebbe consegnata qualunque cosa ritrovata per caso. Solo che a quell’ufficio non hanno a disposizione una cassaforte per custodire i preziosi. Quindi la richiesta viene respinta, ma poi i funzionari comunicano ai titolari del negozio di alimenti di aver trovato un ufficio dotato di cassaforte disposto a custodire i diamanti, ma solo tra due settimane.

L’appello

Troppo tempo, impossibile attendere. Allora i gestori del minimarket lanciano un appello pubblico, anche attraverso i giornali, per provare a rintracciare il proprietario di quei diamanti. Le telecamere di sorveglianza sono riuscite a catturare la fisionomia dell’uomo: si tratterebbe di una persona con capelli bianchi, ben vestito e con il viso protetto da una mascherina nera. Già al momento dell’ingresso, mentre l’uomo misura la temperatura, si vede spuntare dalla tasca destra un sacchetto bianco che, molto probabilmente, sarà quello che perderà qualche metro più avanti.

L’uomo resta nel market per dieci minuti in tutto, prende due o tre prodotti, poi si avvicina a un banco frigo ma non trova quel che cerca: è in quel momento che perde il prezioso sacchetto. Dopo un minuto viene ripreso alla cassa mentre paga in gran fretta e va via. Nonostante gli appelli, il proprietario dei diamanti non si è ancora fatto avanti.

(Foto: Il Mattino)

