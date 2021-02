Anche in questo mese di febbraio 2021, sono in elaborazione i pagamenti Inps delle varie indennità pensionistiche e bonus: bonus bebè, bonus NASPI, reddito di cittadinanza e pensioni.

I pagamenti dell’indennità NASPI sono già iniziati il 10 febbraio, mentre quelli per i beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza, il 15 e continueranno fino al 27 febbraio. Dal 18 febbraio sono iniziati i pagamenti del bonus bebè. Dal 23 febbraio sarà accreditato, ai percettori di NASPI, il nuovo bonus NASPI, quindi il bonus IRPEF di 100 euro. Infine, anche le pensioni di marzo 2021 potranno essere riscosse presso Poste Italiane dal 23 febbraio al 1° marzo.

Ricarica reddito di cittadinanza e pagamento pensione di cittadinanza

Come già abbiamo ribadito più volte, per i nuovi beneficiari del reddito di cittadinanza la prima ricarica parte dal 15 febbraio 2021, mentre per coloro che già percepiscono il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza l’accredito della prestazione avviene dal 27 febbraio.

Pagamento del bonus bebè di febbraio 2021

Il pagamento del bonus bebè nel mese di febbraio è partito dal giorno 18. Comunque, le date potrebbero differire da persona a persona. Anche in questo caso, se il pagamento per fine mese non arriva, si consiglia di contattare l’INPS attraverso il contact center al n. 803164 (da rete fissa) o al n. 06 164 164 (da rete mobile).

Bonus Naspi

Tra i pagamenti INPS di febbraio 2021 per bonus Bebè, bonus NASPI, reddito di cittadinanza e pensioni, spicca il bonus Irpef di 100 euro. Spetta a coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione (NASPI). Gli aventi diritto non devono effettuare nessuna domanda in quanto l’accredito sarà automatico.

Pagamento anticipato pensioni di marzo 2021

Pubblicata l’ordinanza della Protezione Civile che conferma l’anticipo del pagamento delle pensioni di marzo presso gli uffici postali dal 23 febbraio al 1° marzo 2021. Il calendario segue lo stesso ordine dei mesi precedenti. Nello specifico: il 23 febbraio dalla A alla B; il 24 febbraio dalla C alla D; il 25 febbraio dalla E alla K; il 26 febbraio dalla L alla O; il 27 febbraio dalla P alla R; il 1° marzo dalla S alla Z.

