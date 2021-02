Momenti di tensione ieri pomeriggio a Napoli. Un ladro scappa al posto di blocco e sperona la volante della Polizia. A finire in manette a Napoli Gabriele Goffredo, 36 anni, con precedenti giudiziari.

Napoli, scappa all’alt e sperona auto della Polizia: arrestato

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Gianturco per la segnalazione, proveniente da un sistema di antifurto satellitare, di un’autovettura rubata poco prima in via Veterinaria. I poliziotti hanno intercettato il veicolo in strada intimando l’alt al malvivente. Il ladro, però, senza rallentare la propria corsa, ha speronato la volante fino a quando è stato fermato.

A quel punto il 36enne è sceso dal veicolo per darsi alla fuga ed è stato bloccato dopo una violenta colluttazione. Gli agenti hanno rinvenuto nell’auto un grosso cacciavite ed accertato che l’uomo è sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Gabriele Goffredo, di Napoli, deve rispondere per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni, sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria per ricettazione. Infine ha ricevuto una per possesso ingiustificato di grimaldelli o chiavi alterate e danneggiamento dei beni della Pubblica amministrazione. L’autovettura è stata restituita al proprietario.

