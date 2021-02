Scatta domani la zona arancione in Campania: ma come funziona per le scuole? Quali sono le regole? E’ in vigore la didattica a distanza o in presenza?

I contagi sono in aumento, le varianti del Coronavirus preoccupano per la loro velocità di trasmissione: sono questi i motivo per cui in diverse regioni d’Italia è scattata la zona arancione. Tornano dunque alcune restrizioni come quelle per bar e ristoranti e per gli spostamenti, ma cambia qualcosa anche per le scuole.

Scuole in zona arancione

Le regole della zona arancione stabiliscono che gli studenti delle scuole superiori tornino in Dad (Didattica a distanza), fatta eccezione per gli studenti con disabilità o per l’utilizzo di laboratori. Lezioni in presenza, invece, per scuole per l’infanzia, elementari e medie. Chiuse anche le università, fatto salvo per alcune attività per le matricole (gli iscritti al primo anno) e per alcune attività di laboratorio. Queste, come detto, sono le regole generali per la zona arancione, che potranno essere modificate da apposite ordinanze delle singole amministrazioni comunali.

Solo ieri però è arrivata la sentenza di un ricorso al Tar effettuato da genitori No dad dei comuni di Villaricca e Marano dove i sindaci avevano chiuso le scuole. Il Tar ha però stabilito il rientro in classe.

Per quanto riguarda le altre restrizioni, per bar e ristoranti è consentito soltanto l’asporto, fino alle ore 18, mentre per il delivery, ovvero per la consegna a domicilio, non ci sono restrizioni. Gli spostamenti, invece, sono vietati come sempre al di fuori della propria Regione, ma anche al di fuori del Comune di residenza, fatta eccezione per comprovate esigenze (lavoro, salute). Il coprifuoco è naturalmente ancora in vigore dalle 22 alle 5 del mattino successivo.

