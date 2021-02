Ormai è al capolinea l’inverno in Campania. Oggi, 17 febbraio, sarà l’ultimo giorno di freddo. Da domani Burian lascerà definitivamente le nostre latitudini e il 2021 archivierà per il momento il gelo siberiano del weekend di San Valentino per lasciare spazio a un primo assaggio di primavera.

Freddo, addio: da domani 18 febbraio arriva un po’ di primavera

Le temperature già da oggi sono in risalita ovunque, anche se il sole non farà capolino per tutta la giornata, con un tempo in prevalenza nuvoloso, con precipitazioni sparse sui rilievi. Resta un clima più rigido in alta quota, nel Sannio e in Irpinia. Da giovedì 18 febbraio le massime torneranno sopra i 15 gradi e le minime non scederanno sotto i nove. Il miglioramento si consoliderà nei prossimi giorni.

Nel weekend di sabato 20 e domenica 21, le massime supereranno i 18 gradi e sfioreranno i 20 in gran parte della provincia di Napoli e lungo il litorale. Dalla prossima settimana la colonnina di mercurio potrebbe salire lievemente di qualche grado portando ovunque un tepore primaverile su gran parte della regione. Merito di questo cambiamento climatico, come già anticipato ieri, è l’anticiclone africano. Burian soffierà verso Est e verso i Balcani, mentre un’ondata di aria calda proveniente da Nord Africa raggiungerà il Mezzogiorno d’Italia.

