Rosanna Fratello è una cantante che ha scritto pagine importanti nella storia della musica italiana. Il piccolo della sua popolarità è arrivato negli anni ’70 grazie a un brano che viene canticchiato ancora adesso anche dai più giovani, “Sono una donna, non sono una santa”. Oggi sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto dalla bravissima Serena Bortone.

Rosanna Fratello: età

Rosanna Fratello è nata a San Severo, in provincia di Foggia, il 26 marzo del 1951. Ha dunque 69 anni ed è del segno dell’Ariete.

Marito e figli

Rosanna Fratello è felicemente sposata dal 1975 con Pino Cappellano, proprietario di una pasticceria a Como. Dal loro matrimonio è nata nel 1977 la loro unica figlia, Guendalina. La Fratello è diventata nonna nel 2010, anno in cui la figlia ha dato alla luce Alessandro Edoardo. Al fianco di Guendalina, durante la gravidanza, c’è sempre stata la mamma: “Sono stata accanto a mia figlia Guendalina dall’inizio della sua gravidanza. Ho vissuto con lei l’emozione del formarsi di questa creatura”, ha raccontato Rosanna Fratello in un’intervista di qualche anno fa al settimanale Chi. E ha aggiunto: “Sono una nonna ansiosa e premurosa. A mia figlia ho insegnato a cambiare i pannolini. Sono stata io per prima a fare il bagnetto al mio nipotino. D’altro canto sono sempre stata una donna legata alle tradizioni”.

Cosa fa oggi?

Pur comparendo periodicamente in Tv in diversi programmi, ormai da tempo Rosanna Fratello ha deciso di dedicarsi alla famiglia. La passione per la musica resta comunque intatta: un paio d’anni fa ha infatti pubblicato il suo ultimo singolo, dal titolo “Non si pesa in grammi l’anima”.

Com’era da giovane

Rosanna Fratello continua ad essere una donna di un’estrema bellezza. Elegante, raffinata, la Fratello ha uno charme invidiabile. Ma da giovane, negli anni 70′, era meravigliosa: con quei lunghi capelli corvini lungo le spalle fece perdere la testa a moltissimi uomini. Ecco alcune foto.

