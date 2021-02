Maria Teresa Ruta è una conduttrice televisiva ed ex annunciatrice TV. Tra gli anni ottanta e novanta ha raggiunto l’apice della sua carriera, ed è stato un volto fisso di svariati programmi anche sportivi. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Maria Teresa Ruta: età

Maria Teresa Ruta nasce il 23 Aprile del 1960 a Torino. Ha dunque 59 anni ed è del segno del Toro.

Altezza

La conduttrice televisiva è alta 1.72 cm

Marito e figli

Maria Teresa Ruta è stata sposata per circa dieci anni con Amedeo Goria, celebre giornalista sportivo con il quale condivide due figli: Guendalina e Gian Amedeo. Il loro rapporto si è concluso nel 2004 ma i due hanno precisato che sono rimasti in ottimi rapporti. Nel 2015, dopo anni di fidanzamento, sale nuovamente sull’altare e sposa il suo compagno Roberto Zappulla con cui attualmente vive a Luino.

Durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello in un confronto con la figlia Guenda è emerso come Maria Teresa a un certo punto della loro vita, quando Guenda era quasi maggiorenne, avrebbe seguito il cuore andando di fatto a vivere con Roberto Zappulla e diventando meno presente per i suoi figli. Guenda ha parlato di scelta sbagliata che ha richiesto tempo per essere metabolizzata, ma che adesso tra le due c’è un rapporto equilibrato, sereno e recuperato.

GF Vip: stupro

E' una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Durante l'esperienza nella Casa, Maria Teresa Ruta in lacrime ha fatto una rivelazione choc sul suo passato. Infatti ha dichiarato: "Dopo che hanno tentato di stuprarmi…io avevo 20 anni, sai quando ho fatto l'amore per la prima volta? Quattro anni dopo, con il padre di Guenda". Maria Teresa si trovava in camera da letto insieme a Tommaso Zorzi quando si è lasciata andare ad una confessione molto dolorosa sul suo passato. Tommaso è rimasto attonito, senza riuscire a dire una parola. Maria Teresa Ruta ha dichiarato che per lei è come un peso dentro e che lo stesso Maurizio Costanzo le avrebbe detto che deve risolvere questo problema, tuttavia Maria Teresa afferma che non vuole affrontare il suo passato e preferirebbe dimenticare tutto. Dopo questa rivelazione la regia del GF VIP ha tagliato il dialogo e non si conoscono altri dettagli di questa pagina dolorosa della vita di Maria Teresa Ruta.

Curiosità In una intervista Maria Teresa Ruta ha dichiarato di aver dimenticato i figli in autogrill , distratta dalle eccessive attenzioni date dai fans

, distratta dalle eccessive attenzioni date dai fans Nel 2012 ha annunciato pubblicamente di soffrire di dislessia .

. Maria Teresa si definisce molto ottimista nella vita

Il suo più grande difetto è quello di essere disordinata!

