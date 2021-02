Due arresti per evasione messi a segno dalla Compagnia di Giugliano. Il primo intervento è avvenuto sulla circumvallazione esterna. L’altro invece a Frattamaggiore.

Giugliano, arrestato per evasione: era in un hotel sulla circumvallazione

Stesso reato contestato a Giuseppe Giaccio, 42enne di Arzano, arrestato dai militari della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Nonostante gli arresti domiciliari, l’uomo è stato rintracciato in una camera di hotel della circumvallazione esterna. Non ha fornito alcuna giustificazione ed è finito in manette.

Nell’ambito del secondo intervento, i Carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per evasione Daniele Della Rocca, 35enne del posto sottoposto ai domiciliari. Durante uno degli svariati controlli Della Rocca non era regolarmente in casa. I militari lo hanno incrociato in Via Venezia, in sella ad una bici. Quando gli è stato ricordato che non fosse possibile uscire liberamente, il 35enne ha giustificato la violazione dicendo di dover comprare le sigarette. Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti nuovamente ai domiciliari in attesa di giudizio.

