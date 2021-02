Il calciatore Mario Balotelli, oggi in forza al Monza Calcio, ha trascorso il weekend a Castellammare di Stabia. A documentare la sua presenza le storie Instagram apparse in questi giorni sul profilo Instagram dell’atleta bresciano.

Mario Balotelli a Castellammare: ma nessun bagno di folla per lui

Balotelli è molto legato alla costiera sorrentina e a Castellamare, dove risiedono molti dei suoi amici. L’attaccante ha alloggiato in un noto hotel della città. Ha postato un video nella mattinata di ieri in cui mostra il lungomare svuotato dall’ordinanza del sindaco Gaetano Cimmino. Nel pomeriggio, nonostante il freddo, si è concesso poi una passeggiata per le strade del centro.

Per lui però solo qualche selfie. Non c’è stato infatti il consueto bagno di folla con cui di soliti i napoletani lo accolgono a ogni sua visita. Oltre al calo di popolarità che registra in questi anni, SuperMario deve fare i conti anche col covid e con le mascherine, che lo rendono meno riconoscibile in strada.

