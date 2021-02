E’ terminata ieri la serie tv Mina Settembre su Rai 1 e tutti i fan delle avventure dell’assistente sociale si chiedono se ci sarà una seconda stagione. La fiction tornerà con una seconda stagione.

In questi ultimi giorni è rimbalzata la notizia di un messaggio di Serena Rossi su Instagram che era una risposta alla domanda: ci sarà una seconda stagione di Mina Settembre? L’attrice risposto con una serie di emoticon, per la precisione 4: le dita incrociate, una ragazza con le mani alzate (che significa chi vivrà, vedrà), una faccina con la bocca cucita e un cuore. Non ci vuole un indovino per capire che la bocca cucita significa che qualcosa bolle in pentola ma non se ne può parlare.

Mina Settembre, seconda stagione

E infatti però è già arrivata una conferma da parte dello sceneggiatore ed head writer della serie Fabrizio Cestaro, intervistato nelle ore scorse da Fanpage: “Siamo a lavoro da diversi mesi”, ha detto, aggiungendo che “sostanzialmente tutte le storie sono già definite, ma ovviamente non le posso raccontare”.

La serie dovrebbe andare in onda nel 2022, le riprese dovrebbe tenersi a “strettissimo giro” secondo lo sceneggiatore.

Cosa succederà nei nuovi episodi ovviamente non è possibile saperlo ma l’head writer rassicura che Mina (Serena Rossi) deciderà con chi stare tra Claudio (Giorgio Pasotti), il suo ex marito, e Domenico (Giuseppe Zeno): “È una delle battaglie che abbiamo combattuto con la Rai. Nel momento in cui finisci la prima stagione con l’indecisione della protagonista, secondo noi è sbagliato continuare a mantenerla in quello stato. Mina prenderà una decisione, questo ve lo posso assicurare”.

La serie è stato un successo di ascolti puntata dopo puntata, segno che il pubblico ha apprezzato la storia.

