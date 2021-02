Arriva finalmente San Valentino. Domenica, 14 febbraio, si celebra la festa degli innamorati anche in questo 2021 così insolito, segnato dalla pandemia e dal blocco dei confini regionali. Sono molti i fidanzati e le fidanzate che stanno vivendo la loro storia a distanza per via del Covid.

San Valentino 2021, la storia

La storia di San Valentino è nota. Secondo quanto è stato ricostruito attraverso le fonti del terzo secolo A.C., Valentino era un vescovo romano. Dedicò la vita alla comunità cristiana e alla città di Terni dove infuriavano le persecuzioni contro i seguaci di Gesù. La leggenda di San Valentino è legata alle circostanze tragiche della sua morte. Il santo, infatti, fu vittima di una decapitazione il 14 febbraio 273, a 97 anni. A tagliargli la testa il soldato romano Furius Placidus, agli ordini dell’imperatore Aureliano.

Secondo alcune fonti sarebbe stato giustiziato perché aveva celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia e il legionario romano Sabino, che invece era pagano: la cerimonia avvenne in fretta, perché la giovane era malata. Da allora il suo mito si è diffuso in tutto il mondo, consacrandolo come il santo protettore dell’amore. A partire dal 17esimo secolo in Francia e in Inghilterra, si riteneva che a metà febbraio sbocciassero i primi segni della rinascita primaverile. Da qui la scelta di far ricadere a metà del mese la ricorrenza della festa degli innamorati. Una tradizione ormai consolidata da secoli, che consiste nello scambio dei doni tra fidanzati e nello scambiarsi messaggi d’amore.

Frasi d’amore per dire “Ti amo”

Se prima si usavano i bigliettini, semmai da associare a un dono o a un regalo, per San Valentino 2021 il ricorso ai social e alla messaggistica istantanea (Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram), purtroppo si è intensificato. Le restrizioni imposte dalla pandemia, infatti, hanno scavato una distanza tra i fidanzati, costretti a ridurre i loro contatti, ancor di più quando abitano a chilometri di distanza o peggio fuori regione.

Per chi è in zona arancione o rossa, del resto, non è possibile neanche uscire dai propri confini comunali. Una limitazione che ha reso complicati gli incontri, rendendo quindi ancora più speciale la festa del 14 febbraio con l’invio di frasi d’amore o frasi divertenti di San Valentino con cui sdrammatizzare la situazione in tempi di Covid. Di seguito alcuni suggerimenti a cui potete attingere per esprimere i vostri sentimenti per lui e per lei. Si tratta di parole tratte da poesie o da romanzi d’autore. In altri casi di messaggi anonimi o inventati da qualche utente della rete per essere condivisi con tutti.

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

(William Shakespeare)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.

(Antoine de Saint-Exupery)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

(Emily Brontë)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa.

(Charlotte Brontë)

Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno.

(Khalil Gibran)

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire.

(William Shakespeare)

E ti dico ancora: qualunque cosa avvenga di te e di me, comunque si svolga la nostra vita, non accadrà mai che, nel momento in cui tu mi chiami seriamente e senta d’aver bisogno di me, mi trovi sordo al tuo appello. Mai!

(Hermann Hesse)

Chi mai amò che non abbia amato al primo sguardo?

(William Shakespeare)

T’amo senza sapere come, né quando, né da dove, t’amo direttamente senza problemi né orgoglio: così ti amo perché non so amare altrimenti.

(Pablo Neruda)

La voce dei tuoi occhi è più profonda di tutte le rose.

(E.E. Cummings)

Se ti amo così male, è perché ti amo troppo.

(Paul Géraldy)

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te.

(Jean Giraudoux)

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue. (Eugenio Montale)

Frasi divertenti (anche per i single)

E’ possibile anche inviare messaggi simpatici al proprio partner, soprattutto per stemperare le tensioni di coppia dopo qualche brutto litigio. Oppure per rendere più frizzante un rapporto in cui state perdendo mordente. Alcune sono indicate prettamente per i single.

Tra mille ho scelto te. Vedi la fretta a volte cosa ci combina

Amore lunatico: più passano gli anni, più vorrei fare l’umore con te

Più passa il tempo e più ti amo: avrò perso il conto delle ore perse insieme a te

Ci sono persone che si sposano per un colpo di fulmine e altre che rimangono single per un colpo di genio.

Mi è bastato vederti da lontano per capire che sei dolcissimo, mi è bastato vederti da lontano per capire che sei bellissimo, mi è bastato vederti da vicino per capire che da lontano non ci vedo proprio!

Quando sei triste perché sei single ricorda che potresti avere un partner che ti dedica le canzoni dei Modá.

1 galassia, 8 pianeti, 192 nazioni, 180497 isole, 85 mari, 7 milioni di persone

e io sono ancora single!

e io sono ancora single! Se ami qualcuno lascialo andare: se non torna significa che non era vero amore, se torna significa che ha dimenticato qualcosa.

Immagini per San Valentino 2021

Ai tempi dei social si può celebrare la festa degli innamorati anche associando anche una frase a un’immagine. In rete è possibile trovarne tante da usare con l’inivio di un messaggio. C’è chi preferisce una foto, chi invece preferisce una gif animata, e chi ancora invece una frase d’amore con lo sfondo di un paesaggio di un’opera d’arte che richiami l’idea dell’amore e dell’unione di coppia.

