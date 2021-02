Si avvicina San Valentino e in tante cercano il regalo giusto per il proprio lui. Che sia marito, compagno, fidanzato convivente non sai proprio cosa regalare? Vediamo insieme qualche suggerimento utile per questo San Valentino 2021.

Certo, l’amore per il tuo lui non si traduce in un regalo fatto il 14 febbraio, ma San Valentino può essere l’occasione per dedicarsi un’attenzione, un momento tutto vostro, per esprimere con un piccolo (o grande) dono tutti i sentimenti. Magari qualcosa di originale che il tuo fidanzato o marito non si aspetta di ricevere, per sorprenderlo e lasciarlo senza parole.

Regalo di San Valentino per lui

Il regali di San Valentino per il tuo lui potrebbe essere accompagnato da una bella cenetta a lume di candela e un buon calice di vino rosso. Vediamo di seguito le idee regalo.

Tra i regali per San Valentino maschili più gettonati di sempre, ci sono dei bei prodotti da bagno o di profumeria. Puoi spaziare da un set per la barba con crema, rasoio o una nuova macchinetta, dopobarba . O il suo profumo preferito.

Puoi spaziare da un . O il suo Un kit dopo sport per la cura del corpo nel post-allenamento in palestra

per la cura del corpo nel post-allenamento in palestra Regalo originale per chi è appassionato di musica potrebbero essere dischi, magari LP da collezione, oppure un particolarissimo giradischi a valigetta , un po’ vintage!

, un po’ vintage! Restando in tema musica anche delle belle cuffie o altoparlanti, o ancora un diffusore stero wi-fi!

altoparlanti, o ancora un diffusore stero wi-fi! Se il suo hobby è la fotografia, una bella macchina fotografica polaroid o uno degli ultimi modelli Reflex.

Se il tuo lui ama cucinare un nuovo set di coltelli o di pentole o piatti può essere una valida alternativa.

può essere una valida alternativa. L’abbigliamento rientra sicuramente nel grande classico ma anche qui si può spaziare in qualcosa di diverso: una cravatta di seta, un papillon , oppure dei gemelli o una pochette.

, oppure dei gemelli o una pochette. Anche uno zaino da lavoro o una bella borsa a mano può essere molto utile.

Per accendere invece l’atmosfera potresti comprare dell’ intimo nuovo per te stessa.

per te stessa. Ci sono poi regali personalizzati come tazze con su scritto una frase speciale o le vostre iniziali, una cover per lo smartphone col suo nome o la vostra fotografia stampata sopra, un cuscino con la foto di un vostro viaggio.

come tazze con su scritto una frase speciale o le vostre iniziali, una cover per lo smartphone col suo nome o la vostra fotografia stampata sopra, un cuscino con la foto di un vostro viaggio. Infine, perché non preparare oltre che una cena per lui, tutta con le tue mani, un dolce, magari il suo preferito.

