Il Covid rialza la testa in Campania. A dirlo è il bollettino del 12 febbraio diramato dall’Unità di Crisi. La curva dei contagi tocca 1637 positivi in un solo giorno a fronte di 18 e 393 tamponi.In percentuale, significa che è positivo l’8,9% dei test, quasi due punti percentuali in più di ieri quando l’indice di contagio era al 7,89%.

Campania, bollettino 12 febbraio: indice di contagio in aumento

Di tutti questi nuovi contagiati, 1.430 sono asintomatici e solo 68 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi. In compenso è in calo il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.399 ricoverati con sintomi, 26 in meno di ieri, e 106 malati in terapia intensiva, nove in meno di ieri. A incidere sull’incremento dei casi di sicuro la riapertura delle scuole. Tra gli under 18, infatti, il numero dei casi è aumentato del 37% nel solo comune di Napoli (dove però le lezioni in presenza continuano).

Il governatore Vincenzo De Luca teme una ripresa dei contagi tale da farci retrocedere in zona arancione. L’allarme è risuonato anche oggi, nel corso della sua diretta Facebook. “Ci stiamo avviando alla saturazione delle terapie intensive e con l’incognita delle varianti di cui non riusciamo a capire il livello di contagiosità. Stiamo già registrando un aumento forte. Se nel prossimo weekend non ci saranno misure, diventerà inevitabile uscire dalla zona gialla”. La linea di De Luca è molto chiara ed è diretta ai sindaci, il suo obiettivo è far sì che dispongano ordinanze ad hoc territoriali: “Basta nascondersi dietro la Regione”, afferma.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.637 (di cui 139 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

di cui Asintomatici: 1.430

Sintomatici: 68

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 18.393 (di cui 3.125 antigenici)

Totale tamponi: 2.629.484 (di cui 56.498 antigenici)​

​Deceduti: 15 (*)​

Totale deceduti: 3.981

Guariti: 583

Totale guariti: 168.249

* 10 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 106

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.399

** Posti letto Covid e Offerta privata.

