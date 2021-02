Dramma in pieno giorno a Villa Literno, dove una donna di 58 anni è morta in strada in pieno giorno. La vittima avrebbe accusato un malore mentre passeggiava lungo corso Umberto I. Ad accorgersi della tragedia alcuni passanti.

Villa Literno, muore in strada davanti a tutti

Secondo quanto riporta Casertace.it, la 58enne stava percorrendo a piedi il corso principale della città quando avrebbe accusato un improvviso malore. La donna si è accasciata a terra, sotto gli occhi degli altri passanti e degli automobilisti di passaggio.

Allertati i soccorsi, i sanitari del 118 si sono precipitati sul posto ma nonostante i tentativi di rianimazione per la donna non c’era niente da fare. Era già morta. A stroncarla un improvviso arresto cardiocircolatorio. Successivamente, sul luogo della tragedia, in preda alla disperazione, sono giunti anche i familiari della 58enne. Accertate le cause naturali del decesso, la salma è stata restituita ai parenti, anche loro domiciliati a Villa Literno.

continua a leggere su Teleclubitalia.it