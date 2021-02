Avrebbe perso la testa per l’influencer napoletana: parliamo del calciatore Neymar nei confronti di Chiara Nasti. Il calciatore brasiliano sarebbe rimasto stregato dalle foto della napoletana.

“Neymar ha perso la testa per Chiara, mette like ad ogni suo post”, scrive il settimanale Chi che ha riportato la notizia. “Lui sta facendo di tutto per agganciarla e riuscire così ad incontrarla, me lei al momento non cede”. Insomma, pare sia già cominciato un corteggiamento serrato social nonostante il fenomeno del Paris Saint Germain – secondo i gossip più recenti – sarebbe ancora fidanzato con la modella Natalia Barulích, ex compagna del celebre cantante sudamericano Maluma.

Neymar e Chiara Nasti

La 23enne, seguita da quasi due milioni di follower su Instagram ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, in passato ha già avuto una relazione con un calciatore, Niklas Dorsch, centrocampista tedesco in forza al Gent.

Neymar nelle ultime ora starebbe facendo “pressing” sulla 23enne che chissà come reagisce alle avance. Anche la sorella Angela, ex tronista di Uomini e Donne, è tra l’altro fidanzata con un calciatore, Kevin Bonifazi, difensore dell’Udinese.

