Capodanno a Dubai per Chiara Nasti ma la notizia ha suscitato non poche polemiche. In tanti, infatti, si sono chiesti come sia possibile che a lei sia permesso di andare in vacanza in un periodo di restrizioni quando l’Italia intera è zona rossa.

Chiara Nasti a Dubai

L’influencer ha postato sui suoi social diversi scatti della vacanza a Dubai. Dal resort di lusso in cui alloggia ha fatto gli auguri di un felice nuovo anno postando una foto con un abitino super sexy e rivelatore e accessori costosissimi. Ma alle polemiche la Nasti ha risposto così: “A questo giro, più che criticare noi, io due domande le farei a chi ci governa considerando che stiamo da un anno in questa situazione e solo in Europa viviamo chiusi in casa e pieni di restrizioni. Qui è tutto normale e tutto funziona (rispettando le regole)” ha risposto stizzita. Poi ha spiegato che lei si trova a Dubai “per la sua attività”.

“Noi a casa, lei a Dubai?”, è il commento di alcuni follower. “Queste sono quelle persone che non gliene può fregare di meno di ciò che sta accadendo nel mondo” è il pensiero di qualcun’altro. “Io solo una cosa voglio chiedere: ma lei, Giulia De Lellis, Taylor Mega e chi più ne ha più ne metta, sono tutte a Dubai o in montagna? E non mi venite a dire per motivi di lavoro perché sono tutte sdraiate a prendere il sole. Voglio sapere perché. Italia ridicola come sempre, differenze sociali a go go”, ha scritto un utente.

