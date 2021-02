Far west a Villaricca sulla circumvallazione esterna. In due tentano la rapina in un ristorante ma i presenti reagiscono. Uno fugge, l’altro spara colpi in aria peg guadagnarsi la fuga e poi viene bloccato.

Villaricca, far west sulla circumvallazione esterna: tentano rapina a ristorante. Arrestato 42enne

I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania hanno arrestato, per tentata rapina aggravata e detenzione di arma clandestina Antonio Palma, 42enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine.

I militari sono stati allertati da alcuni passanti che segnalavano un rapina in atto all’interno di un noto ristorante della circonvallazione esterna di Villaricca (“Carbonà”). Arrivati sul posto hanno arrestato Palma, già “trattenuto” dal proprietario del locale. Secondo quanto accertato, due uomini erano arrivati a bordo di uno scooter con targa contraffatta e avevano tentato una rapina al proprietario del locale.

Alcuni presenti hanno reagito ed è nata una colluttazione. Uno dei rapinatori è riuscito a fuggire mentre Palma, dopo aver esploso alcuni colpi di pistola verso il soffitto e la porta di ingresso del locale è stato bloccato e poi preso in consegna dai Carabinieri, arrivati poco dopo. Finito in manette l’arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Sequestrata l’arma, una revolver calibro 38. Continuano le indagini per l’identificazione del complice.

