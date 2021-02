Appuntamento questa sera con il fim “Transporter extreme“. Il secondo episodio della trilogia andrà in onda su Italia 1 alle 21 e 20. La pellicola del 2005, prodotta da Luc Besson, e con Jason Statham nel ruolo di protagonista, è il sequel di “The Transporter” del 2002.

The transporter extreme: trama

Al centro della storia c’è anche lui Frank Martin, ex mercenario. Frank ora cambia lavoro e diventa autista della famiglia del ministro Billings, un personaggio importante della narcotici il quale tenta di far approvare leggi restrittive contro la droga. Il compito principale di Frank è di scortare a scuola il figlio, tutto procede per il meglio fino a quando il bambino viene rapito. L’organizzazione criminale responsabile del rapimento inietta un virus letale e contagioso, che si attiverà dopo quattro ore. L’obiettivo non era il piccolo ma il padre, che andando alla riunioni con i massimi esponenti dell’antidroga li contagerà, eliminandoli. Toccherà a Frank risolvere la situazione.

Cast e curiosità del film

Il protagonista di The Transporter Extreme è interpretato dall’attore inglese Jason Statham. Nel cast compare anche l’italiano Alessandro Gassmann. Tra gli altri interpreti ricordiamo Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng, Keith David, Hunter Clary, Shannon Briggs, Raymond Tong, François Berléand, George Kapetan, Jeff Chase. A dirigere il secondo capitolo della saga, così come il primo, è sempre Louis Leterrier. Film è stato girato in Francia e in Florida.

Trailer: dove vedere The Transporter Extreme

Su YouTube è possibile vedere il trailer in italiano di Transporter Extreme. Invece in televisione è possibile seguirlo su Italia 1, sesto canale del digitale terrestre, oppure in streaming su Mediaset Play, la piattaforma digitale che permette di seguire in tempo reale tutta la programmazione delle reti del Biscione.

continua a leggere su Teleclubitalia.it