Andrà in onda stasera su Italia 1 alle ore 21 e 20 il film “The transporter“. La pellicola del 2002, diretta da Corey Yuen e Louis Leterrier racconta le vicissitudini di un ex militare che si trasforma in un corriere su commissione.

The transporter: trama

Il protagonista del film è Frank Martin. Si tratta di un ex soldato specializzato nel trasporto di pacchi supersegreti. Tra i suoi tanti lavori, viene ingaggiato per portare a destinazione una grande borsa dal contenuto ignoto. Col passare del tempo si fa strada nella sua mente in inquietante sospetto: all’interno del borsone c’è una persona. I suoi sospetti sono reali. Quando apre la cerniera, scopre che è nascosto il corpo di una ragazza cinese, Lai. A quel punto decide di aiutarla. Con l’aiuto dell’ispettore di polizia Tarconi, ferma il traffico illegale di cinesi in territorio francese.

Curiosità e cast

La pellicola costò 21 milioni di dollari. Fu prodotto da Luc Besson e dalle società Europa Corp., TF1 Films Production, Current Entertainment e Canal+. The transporter vanta nel suo cast attori come Jason Statham, nel ruolo di protagonista, Shu Qi, nel ruolo di Lia. Presenti infine Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand.

Dove vedere The transporter

E’ possibile vedere The transporter stasera in tv in chiaro su Italia 1, sesto canale del digitale terrestre. Oppure in streaming su Mediaset Play, la piattaforma digitale che permette di seguire in tempo reale la programmazione dei canali del Biscione. Nel 2005 è stato realizzato un seguito, intitolato Transporter: Extreme; nel 2008 è uscito nelle sale il terzo episodio della saga, Transporter 3. Di seguito il trailer del film da Youtube.

