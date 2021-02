Arrestata Carmela Ricci, già nota alle forze dell’ordine. La 65enne è finita in manette dopo un blitz nel rione Conocal della Polizia del Commissariato di Ponticelli.

Napoli, arrestata pusher nel rione Conocal

Durante un servizio di controllo, gli agenti hanno notato in via Al Chiaro di Luna, a Ponticelli, alcune persone che, in tempi diversi, entravano ed uscivano da uno stabile. I poliziotti sono entrati nel palazzo e, in uno degli appartamenti, hanno sorpreso una donna in possesso di 20 involucri di hashish e 890 euro.

In una vaschetta di gelato nel frigorifero, hanno inoltre rinvenuto altre 60 stecche della stessa sostanza del peso di circa 55 grammi. Carmela Ricci, 65enne napoletana sottoposta al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Altro arresto al Rione Luzzatti

Sempre nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacente,i hanno effettuato un controllo in piazza Francesco Coppola presso l’abitazione di un uomo. I poliziotti, grazie al fiuto del cane Kira, hanno rinvenuto, occultati in un vano in muratura, 5 panetti di hashish per un peso di 440 grammi circa e, nascosti all’interno di un borsello, 270 euro. Ciro Musella, 42enne napoletano con precedenti di polizia, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

