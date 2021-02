Ospite a Verissimo Anna Valle. La nota showgirl e attrice romana è ospite di Silvia Toffanin per raccontarsi davanti alle telecamere Mediaset.

Anna Valle, età e biografia

E’ nata a Roma il 19 giugno del 1975. Ha 45 anni. Fino a 13 anni vive a Ladispoli. Poi, dopo la separazione dei genitori, si trasferisce in Sicilia. Qui, dopo gli studi liceali, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza di Catania e lavora in un negozio di abbigliamento. Ma si tratta di una parentesi. Infatti nel 1995, a soli vent’anni, raggiunge il successo vincendo Miss Italia. La conquista della coroncina di più bella d’Italia le spianerà la strada verso la recitazione.

Interpreta primaalcuni fotoromanzi mentre studia recitazione al Teatro blu di Roma, di Beatrice Bracco, viene scelta per un ruolo da protagonista nella fiction TV Commesse (1999), con Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Successivamente partecipa ad altre fiction tv come protagonista, tra cui: Turbo (2000), Cuore (2001), Papa Giovanni e Per amore del 2002, Augusto e Soraya del 2003, Le stagioni del cuore (2004), Callas e Onassis (2005), Fuga per la libertà – L’aviatore (2008) e Nebbie e delitti 3 (2009). Nel 2005 torna al teatro classico.

A partire dal 7 gennaio 2019 è in TV come Irene, insegnante di musica ed ex-moglie del direttore d’orchestra Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni, nella fiction La Compagnia del Cigno, scritta e diretta da Ivan Cotroneo e trasmessa da Rai 1, dove si racconta la storia di sette ragazzi che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Vita privata: figli e marito di Anna Valle

Quando vinse Miss Italia, Anna era fidanzata con Gaetano Ossino. Ma l’ingresso della showgirl nel mondo dello spettacolo compromise per sempre la loro relazione. Dopo alti e bassi, i due presero consapevolmente la scelta di lasciarsi nel 1997, due anni dopo. Oggi Gaetano è sposato e ha due figli. Nel 2006 Anna incontra sul set di un film l’avvocato e produttore, attore e regista Ulisse Lendaro. E’ amore a prima vista. Dopo due anni decidono di convolare a nozze. Oggi la coppia ha due figli, Ginevra di 10 anni e Leonardo di 5, che cerca in tutti i modi di tener lontano dai riflettori, infatti quando incontra dei paparazzi , evita di farli fotografare. L’attrice rende pubblici alcuni aspetti della sua vita anche sul profilo Instagram, con quasi 100 mila followers.

Malattia

A fine 2020 l’attrice Anna Valle ha confessato di soffrire di una malattia cronica. Infatti, sono noti i suoi problemi con la sindrome del colon irritabile, comunemente nota come colite. “Irritabile, lo chiamano i medici. È l’aggettivo che rende l’idea: è talmente suscettibile che basta poco per mandarlo in tilt. So che è un problema diffuso per il quale, in realtà, non c’è una soluzione definitiva!”, ha dichiarato.

In particolare, in un’intervista a Ok Salute, l’attrice ha rivelato quante sofferenze le procuri la patologia di cui soffre: “Qualsiasi cosa mangiassi stavo male. La pasta in bianco mi creava dei problemi, l’insalatina mi metteva ko, il pollo alla griglia non mi piaceva. Ad un certo punto ho anche pensato di sottopormi ai test per le allergie alimentari e per la celiachia!”. Si tratta – va sottolineato – di una patologia molto comune con la quale si è costretti a convivere. Ma Anna Valle sottolinea di stare molto male: “Mi è capitato di avere fitte per sei ore di fila: non vorrei mai dover ripetere un’esperienza così”.

