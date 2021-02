“Stiamo assistendo ad una ripresa forte dei contagi, da una settimana viaggiamo con un tasso di positivi estremamente pesante, sui 1500 nuovi positivi con un tasso del 10% di contagio.

In dieci giorni di apertura delle scuole, dal 25 gennaio al 4 febbraio, in Campania sono 2.280 i positivi nel mondo della scuola, tra docenti, non docenti, studenti. Vedremo oggi cosa deciderà l’Unità di crisi ma è del tutto evidente che questa situazione non la possiamo reggere”.

Nella consueta diretta del venerdì il governatore De Luca ha fatto capire che si andrà verso una nuova ordinanza di chiusura scuole causa Covid. I dati forniti dalle Asl dopo l’apertura delle scuole sono abbastanza allarmanti. Da 0-5 anni sono 573 i casi positivi; 6-10 anni 617 casi positivi; 11-13 anni 351 positivi; nella fascia 14-19 739 casi positivi.

De Luca in diretta parla dei vaccini

“È del tutto evidente che questa situazione non la possiamo reggere – dice De Luca – anche dove non abbiamo i positivi nel giro di 4-5 giorni dobbiamo sapere che arriveremo ad averli. La decisione che dobbiamo prendere è sulla prevenzione, preoccupiamoci che questi dati non si estendano in maniera esponenziale a scuole e famiglie o decidiamo di rimanere passivi e di intervenire fra un mese quando avremo magari le terapie intensive già ingolfate di pazienti Covid destinati spesso a perdere la vita”.

