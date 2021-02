Oggi è un altro giorno non andrà in onda. Al suo posto una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1. In tanti si chiedono come mai questo cambio di programma all’interno del Palinsesto Rai.

Oggi è un altro giorno, perché il programma non va in onda?

Ad annunciare la decisione di non andare in onda è la stessa trasmissione, attraverso un post sulla pagina Instagram. “Questo pomeriggio #OggièUnAltroGiorno non andrà in onda. Ci vediamo la prossima settimana con @serenabortone su @rai1official. Buon weekend!”, scrivono sul social network.

Ma come mai? In queste settimane la crisi di governo ha occupato grande spazio su Rai 1, per questo motivo Oggi è un altro giorno non andrà in onda oggi, al suo posto una nuova puntata del Paradiso delle Signore e poi grande spazio alla formazione del nuovo esecutivo.

Lo speciale Tg 1 ha cambiato le carte in tavola del palinsesto del primo canale, per quanto riguarda il programma di Serena Bortone l’appuntamento è per la prossima settimana.

Dal profilo ufficiale non ci sono date precise ma è probabile che già da lunedì la Bortone tornerà a riempire il pomeriggio degli italiani.

