NAPOLI. Avrebbe ricevuto la visita della guardia di finanza la “signora del reddito di cittadinanza”. Così è stata ribattezzata dal web dopo i video pubblicati su Tik tok dove dice di percepire il reddito e che il marito lavora a nero.

Finanza a casa della “signora del reddito”

Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato la notizia sui social, ora fa sapere che “La signora che racconta di aver fregato lo Stato percependo il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto dopo la nostra denuncia invece di chiedere scusa continua a fare video cialtroneschi. Dice di essere mamma di 5 figli. Come li farà crescere, cosa insegnerà loro? A fregare il prossimo e fregarsene delle regole prendendosi gioco delle istituzioni e delle persone oneste? In ogni caso ci risulta che proprio oggi ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza ed ha come si dice a Napoli “acalata ‘e scelle”. Vedremo cosa emergerà dai controlli” scrive su Facebook Borrelli.

La donna ha poi fatto un secondo e anche un terzo video. In quest’ultimo mostra anche quella che sarebbe “la sua barchetta”. Prima, invece, dopo il polverone aveva detto: “Con la bocca posso dire quello che voglio. Potete segnalare quello che volete a me non interessa. Se vengono i finanzieri a casa mia sarò lieta di offrigli il caffè”.

