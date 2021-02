Napoli. Sta facendo discutere un video caricato su TikTok da una donna che, rispondendo alle accuse che le sarebbero state rivolte da alcune persone, afferma che suo marito lavora in nero percependo contemporaneamente il Reddito di cittadinanza.

Napoli, spopola la signora del “reddito”: “Qualche problema? Mio marito lavora a nero”

La signora si rivolge in particolare agli utenti che la seguono, invitandoli a farsi gli affari propri perché tanto non sta “rubando” soldi dalle tasche dei cittadini, ma starebbe esercitando una sorta di “vendetta” nei confronti dello Stato.

“Ragazzi buonasera, vorrei dire una cosa. Per chi dice che io prendo il reddito (di cittadinanza, ndr), che mio marito lavora in nero: sì mio marito lavora a nero, qualche problema? E prendo pure il reddito, qualche problema ancora? Sì? Non sono fatti vostri!”, chiosa la signora nel video.

Il filmato, pubblicato su Tik Tok, è finito su altri social come Facebook e Instagram, diventando subito virale. Nel giro di poche ore il video ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti, molti utenti hanno infatti espresso la propria indignazione per le parole della donna.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che fa sapere di aver segnalato il filmato alle Guardia di Finanza per accertare se il marito della donna se abbia un lavoro in regola e se effettivamente percepisca anche il sussidio economico per le famiglie in difficoltà.

“Si sente grande e importante nel promuovere azioni illegali e truffaldine e denigrare coloro che rispettano le regole”, spiega Borrelli. “Intanto noi la segnalazione alla Guardia di Finanza l’abbiamo fatta lo stesso. Poi vedremo quanto si divertirà quando andranno a bussare alla sua porta”, conclude il consigliere regionale.

continua a leggere su Teleclubitalia.it