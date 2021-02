Ancora controlli anti-covid delle forze dell’ordine in Campania. Sette le multe inflitte ieri in provincia di Benevento. A Circello i militari dell’Arma hanno applicato sanzioni per un ammontare complessivo di 4200 euro.

Controlli anti-covid nel beneventano, sette multe in un bar

I carabinieri della Stazione di Colle Sannita hanno sorpreso ben sei persone intente a consumare bevande alcoliche a Circello, in un bar oltre l’orario consentito. I clienti erano “assembramenti”, senza mascherina e senza il rispetto dell’obbligo di distanziamento. A quel punto sono scattate le multe.

Sanzione ovviamente anche per il gestore dell’esercizio pubblico, poiché aveva venduto e consentito la consumazione sul posto delle bevande, con applicazione della chiusura per 5 giorni del bar. E’ possibile infatti l’esercizio di vendita per bar dopo le 18 ma soltanto in modalità delivery. Non più in modalità d’asporto, così come stabilito dall’ultimo DPCM varato a gennaio dal Governo uscente

