Lucas Mello: ecco come è morto il fratello minore di Dayane. A dare la notizia il sito ufficiale della casa del Grande Fratello Vip.

Dayane lascia la casa

Stamane il sito ufficiale del GF Vip ha pubblicato una notizia, in cui affermava che Dayane Mello era uscita momentaneamente dalla casa per un grave lutto in famiglia. Infatti, ha saputo che è venuto a mancare il fratello minore Lucas. La modella però ha deciso comunque di rientrare nella casa, dove è stata accolta dagli abbracci degli altri concorrenti del reality.

Lucas Mello: causa della morte del fratello di Dayane

Lucas Mello aveva 27 anni, ed era il fratello più piccolo di Dayane. Nato, come la modella, a Jonville nello stato di Santa Caterina in Brasile. Il giovane martedì scorso a Lotras in Brasile ha avuto un grave incidente stradale in cui ha perso la vita.

Il primo a dare la notizia, sui social, della morte di Lucas è stato l’altro fratello di Dayane, Juliano. Quest’ultimo ha condiviso una foto di tutti e 4 i fratelli ha scritto un commovente post. “Questo è stato uno dei giorni più felici della nostra vita. Il nostro primo viaggio in famiglia è stato indimenticabile, ed è stato tutto grazie a Dio per aver creato una bellissima famiglia e grazie a lei Dayane Mello che siamo riusciti a realizzare tutti questi e molti altri sogni. Sei il nostro angelo custode e se necessario “Io do la mia vita per salvare la tua … te l’ho già detto che varia più volte, giusto”.

Dayane ha appreso la notizia della morte del fratello, Lucas Mello, all’interno del confessionale da parte del fratello Juliano con il supporto di uno psicologo. La modella ha però deciso di rientrare nella casa poiché probabilmente non potrebbe tornare comunque in Brasile a causa della pandemia.

Il post su Instagram

Dopo la notizia della perdita di Lucas, lo staff che gestisce momentaneamente il profilo Instagram della modella, ha scritto un lungo post dove chiede ai fan di essere quanto più vicini e dare il proprio supporto a Dayane in questo momento difficile.

Sul profilo della modella infatti, si legge, in diverse lingue: “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più̀ piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà̀ informata quanto prima. Nel frattempo, vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più̀ vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff”. Moltissimi, sono stati sotto questo post, i messaggi di cordoglio da parte sia dei fan che degli amici e colleghi della modella.

continua a leggere su Teleclubitalia.it