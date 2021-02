Lutto per Dayane Mello, è morto il fratello Lucas, di 27 anni. A darne notizia è l’altro fratello della modella brasiliana, Juliano, che ha pubblicato nelle scorse ore una storia su Instagram.

Lutto per Dayanne Mello: è morto il fratello Lucas, aveva 27 anni

“Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno”.

Poi conclude rivolgendosi alla sorella: “Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Al momento non ci sono notizie sulle cause della morte prematura del giovane.

La conferma

Il pensiero va in questo momento proprio a Dayane Mello, che dallo scorso settembre si trova nella casa del Grande Fratello Vip e ci rimarrà fino alla finale del 3 marzo, essendo risultata la prima finalista di questa edizione. In questi minuti sul profilo Instagram ufficiale della modella è stata confermata la notizia, un messaggio tradotto in tre lingue diverse che accompagna una foto di Dayane insieme ai tre fratelli: “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it