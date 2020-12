Dayane Mello è una modella brasiliana, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, e nota al grande pubblico per la sua partecipazione a l’Isola dei famosi, dove ha avuto un flirt con Stefano Bettarini. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, altezza, figlia, la relazione con Stefano Sala e tanto altro.

Dayane Mello: età

Dayane Mello ha 31 anni. E’ nata il 27 febbraio del 1989 ed è, dunque, del segno dei Pesci.

Dayane Mello: altezza

La modella è alta 1,77 e pesa 65 kg.

Dayane Mello: la sua difficile infanzia

L’infanzia della modella brasiliana Dayane Mello non è stata semplicissima Il padre era membro dell’esercito brasiliano ed era perciò molto assente. La madre, che voleva abortirla, abbandona sia lei che i fratelli durante la loro infanzia.

La donna infatti per vivere si prostituiva.Durante l’esperienza al Grande Fratello Dayane ha raccontato come lei e suo fratello soffrivano spesso la fame e avevano addirittura cominciato a compiere piccoli furti nei supermercati per sopravvivere. Quando la madre ha conosciuto un altro uomo, i problemi per Dayane sono aumentati: lui picchiava sia Dayane che la madre e la sorella.

Attualmente la Mello considera la madre come una sconosciuta. Dopo varie vicissitudini, arriva la svolta: suo padre ritorna finalmente a casa. Nel 2006 Dayane decide di trasferirsi in Cile e inizia il suo lavoro di modella, consapevole della sua bellezza.

Dayane Mello: figlia e relazione con Stefano Sala

Ha una figlia di nome Sofia, che ha 6 anni. Il padre è Stefano Sala, con cui la Dayane ha avuto una lunga relazione. Anche se i due si lasciano nel 2017, mantengono un rapporto civile. Stefano Sala tuttavia in un’intevista sulle pagine di Chi del 21 ottobre racconta come non sia stato contento delle bugie che Dayane ha raccontato nella casa.

La loro figlia Sofia inoltre a scuola avrebbe i riflettori puntati proprio in relazione agli atteggiamenti della madre nella casa, Stefano inoltre ha dichiarato che nonostante l’affido congiunto è lui a provedere alla necessità economiche e pratiche di Sofia, che vive in casa con lui.

Dayane Mello: flirt con Stefano Bettarini

La modella brasiliana ha avuto un flirt con Mario Balotelli e ha intrattenuto una relazione breve con Stefano Bettarini durante l’Isola dei famosi, programma dove Stefano faceva da inviato e Dayane da concorrente.

Una volta lasciato il programma, la 31enne ha dichiarato di non essere innamorata di Stefano, nonostante lui le avesse anche fatto recapitare dei fiori in studio e sembrava ci fossero tutti i presupposti per qualcosa di più.

Stefano ad oggi pensa che Dayane sia mossa solo dalla volontà di apparire e crea flirt per far parlare di sé. Dopo l’ingresso di Stefano nella casa e durante la puntata in diretta del 6 Novembre, Dayane ci ha tenuto a chiarire che lei non ha avuto una storia con Bettarini ma solo una “escopata” come lei stessa ha detto. A difesa del compagno è intervenuta Nicoletta Larini, che ha dichiarato a Gabriele Parpiglia che: “Dayane, però, si è contraddetta perché una volta tornata in Italia, e dopo la cover di “Chi”, in tv e durante i collegamenti con l’“Isola” si presentava come fidanzata di Stefano, salvo poi tradirlo con un giocatore di basket mentre lui era ancora in Honduras. Detto ciò, per me di Dayane Mello è un discorso chiuso”.

