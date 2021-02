Stasera torna in tv un classico come “Il principe cerca moglie”, diretto da John Landis. Su Italia 1 la pellicola con Eddie Murphy del 1988 ricostruisce le vicende di un principe africano desideroso di trovare una consorte in America.

Il principe cerca moglie, trama

Akeem è l’erede al trono di un immaginario e ricchissimo staterello africano. Suo padre ha già combinato il suo matrimonio con una sottomessa fanciulla del luogo. Ma Akeem, educato all’occidentale, si è messo in testa di volere una donna che lo ami per se stesso e non per la sua posizione sociale. Per questo va in America dove si finge studente povero e, lavorando come inserviente in un fast food, conquista la figlia del ricco proprietario, malgrado la ragazza sia gia’ fidanzata a un arrogante “figlio di papà”.

Cast

Tra gli attori figurano Eddie Murphy nel ruolo di protagonista, Shari Headley nei panni di Lisa McDowell. Arsenio Hall invece è Sammi. Infine è l’attore James Earl Jones a interpretare la parte Re Joffy Joffer. Dietro la macchina da presa John Landis, classe 1950, già autore di pellicole come un “Lupo mannaro americano a Londra“, una “Poltrona per due” e “The Blues Brothers“.

curiosità

Il principe cerca moglie fu girato soprattutto a New York. I luoghi principali delle riprese furono il Waldorf-Astoria Hotel e il ristorante Mc Dowell’s, che si trova all’85-07 Queens Boulevard al Queens e che è stato un fast food della catena Wendy’s (demolito nel 2013 per fare posto a un complesso residenziale di lusso), mentre l’appartamento di Akeem e il barbiere si trovano in 390 South 5th Street and Hooper Street a Brooklyn. Il palazzo reale del regno fittizio di Zamunda venne ricostruito presso lo Big Sky Movie Ranch a Simi Valley in California.

Come accade in molti altri film di Eddie Murphy, l’attore interpreta anche numerosi personaggi secondari. Anche Arsenio Hall ricopre più ruoli, addirittura comparendo nella parte di sé stesso in un programma televisivo, realmente esistente e condotto da Hall, che Semmi sta guardando in televisione. Il successo della pellicola ha portato realizzare un sequel, “Il principe cerca figlio”, uscito su Amazon Prime nel 2021.

Dove vedere “Il Principe cerca moglie”

E’ possibile vedere Il principe cerca moglie su Italia 1 alle 21 e 20 (canale sei del digitale terrestre), oppure in streaming su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che consente di seguire la programmazione in tempo reale dei canali Mediaset.

