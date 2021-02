Ha poco più di 6 mesi ma ha già bisogno di un delicato intervento. E’ partita la raccolta fondi attraverso il sito di GoFoundMe per aiutare i genitori, che vivono a Castel Volturno, del piccolo Matteo Rotunda (qui il link per la donazione). La storia riguarda un tenero bambino nato il 13 luglio 2020 che dal 6 novembre dello stesso anno sta già affrontando la sua sfida più dura, in un’epoca storica che già complica le cose ‘normali'”. L’obiettivo è raggiungere la somma di 20mila euro per trasferire il bimbo in una clinica di Palermo, dove dovrà sottoporsi ad un importante intervento.

LA STORIA DEL PICCOLO MATTEO

“Matteo ha un epatoblastoma. Un tumore epatico infantile – spiegano i promotori della raccolta fondi – che ha colpito buona parte del fegato compresi vasi epatici ed al momento si estende nell’addome per circa 9cm x 7cm. Attualmente è in cura presso il Pausilipon di Napoli, ma ben presto dovrà affrontare un trasferimento al centro Ismett di Palermo, dal professor De Ville. Sebbene infatti questo tipo di tumore prevede un ciclo minimo di 10 chemioterapie (per ora ne ha fatte 5), Matteo a breve dovrà subire un intervento chirurgico di asportazione della massa tumorale molto delicato perchè questo brutto male ha colpito anche la parte bassa del polmone dx e lesionato il diaframma.”

“Nel frattempo il piccolo fa la spola tra ospedale e casa dove continua a svolgere terapie. Questa raccolta fondi – sottolineano – ha come scopo quello di aiutare economicamente i genitori Emanuele e Grazia a sostenere questo trasferimento e tutte le spese che ne conseguono, oltre che far capire loro che non sono soli, che possono contare ancora sulla bontà della gente, oltre che sulla competenza dei medici.”

E’ possibile donare attraverso questo link: https://www.gofundme.com/f/sosteniamo-matteo?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp-visit

