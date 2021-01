Risse e assembramenti fra gruppi di giovani in piazza del Popolo. E’ successo ieri pomeriggio, in una delle principali piazze della Capitale.

Roma, maxi rissa: centinaia di giovani in piazza, anche senza mascherine

La polizia è dovuta intervenire per separare gli assembramenti e i gruppi di ragazzi. La situazione a piazza del Popolo è stata raccontata con alcuni video pubblicati sull’account Instagram ‘Welcome to Favelas’.

Gli agenti per il momento non ha comunicato interventi rilevanti in zona: confermati assembramenti nelle vie del centro storico, ma non sarebbero stati riscontrati particolari criticità.

Cinque ragazzi minorenni sono stati fermati dalle forze dell’ordine e condotti nel commissariato Trevi – Campo Marzio per l’identificazione. L’episodio ricorda quello del pomeriggio del 5 dicembre del 2020, quando più di trecento adolescenti si erano riuniti sulla terrazza del Pincio per assistere ad una mega rissa. Non si segnalano al momento feriti.

