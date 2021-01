Crescono ancora i positivi in Campania. A comunicarlo è il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione. Oggi sono 1366 i positivi a fronte di 17mila tamponi effettuati. Un numero in crescita rispetto a ieri, quando il numero dei nuovi casi si era fermato a 1175 (ma a fronte di circa 14mila tamponi).

Campania, bollettino di sabato 30 gennaio: crescono ancora i positivi. Si teme nuova ondata

Sempre in base ai dati forniti dal bollettino, dei nuovi casi di Covid sono 30 i sintomatici. Ventidue invece i deceduti del giorno, in calo rispetto a ieri 29 dicembre, quando il numero dei morti era salito a 35. Resta stabile il numero dei ricoveri in degenza ordinaria. Decresce quello dei ricoveri in terapia intensiva, dove attualmente sono 92 i pazienti che hanno bisogno di ventilazione artificiale.

Nonostante il trend stabile dei contagi e della curva epidemica, il governatore Vincenzo De Luca teme una nuova ondata. Nella giornata di ieri, in occasione della sua consueta diretta del venerdì pomeriggio, ha lanciato l’allarme sul rischio di atteggiamenti irresponsabili che possano far schizzare di nuovo in alto il numero dei positivi. Oggi, intanto, il clima mite ha spinto tantissime persone in strada, con traffico e assembramenti lungo le vie del centro del capoluogo e in periferia. Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.366 (di cui 116 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

di cui Asintomatici: 1.220

Sintomatici: 30

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 17.345 (di cui 2.809 antigenici)

Totale positivi: 220.784 (di cui 1.283 antigenici)

Totale tamponi: 2.415.127 (di cui 23.908 antigenici)​

​Deceduti: 22 (*)​

Totale deceduti: 3.747

Guariti: 1.330

Totale guariti: 155.381

* 8 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 92

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.435

