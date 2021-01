Ospite nella puntata di questa sera a C’è posta per te, noto programma di Maria de Filippi, ci sarà Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma, già al centro del gossip per via della sua relazione amorosa, sarà protagonista insieme alla mamma Francesca Costa in una puntata registrata a dicembre.

Chi è Nicolò Zaniolo

Nasce a Massa, il 2 luglio 1999 sotto il segno zodiacale del cancro. Figlio dell’ex attaccante Igor Zaniolo, ritiratosi nel 2013 e di Francesca Costa, cresce con i suoi genitori e sua sorella minore Benedetta a La Spezia.

Nome: Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo Data di nascita: 2 luglio 1999

2 luglio 1999 Età: 21 anni

21 anni Segno zodiacale: Cancro

Cancro Professione: Calciatore

Calciatore Luogo di nascita: Massa

Massa Altezza: 190 cm

190 cm Peso: 79 kg

79 kg Tatuaggi: Il giocatore ha diversi tatuaggi sul suo corpo, tra cui uno sulla coscia sinistra dedicato alla sorella, un serpente sull’avambraccio sinistro che si intreccia ad un fulmine, la scritta “siamo questi” e la scritta “shhh…” sull’indice.

Il giocatore ha diversi tatuaggi sul suo corpo, tra cui uno sulla coscia sinistra dedicato alla sorella, un serpente sull’avambraccio sinistro che si intreccia ad un fulmine, la scritta “siamo questi” e la scritta “shhh…” sull’indice. Profilo Instagram ufficiale: @nicolozaniolo

Carriera

Inizia a giocare con la Maria Rosa di Salerno, una scuola calcio vicina alla Salernitana, per poi continuare il proprio percorso di crescita, seguendo la carriera del padre, nelle squadre della sua città: prima allo Spezia e poi nel Canaletto. Nel 2008 compie un importante passo trasferendosi nelle giovanili del Genoa. Nel 2010 passa alla Fiorentina, dove compie tutta la trafila nelle giovanili arrivando fino agli Allievi.

Nel 2016 non viene giudicato pronto per la squadra Primavera così, da svincolato, si trasferisce alla Virtus Entella. Inizialmente inserito nella formazione Primavera, viene aggregato in pianta stabile alla prima squadra nel gennaio 2017 esordendovi a 17 anni, l’11 marzo 2017, in occasione della partita di Serie B pareggiata 0-0 contro il Benevento, subentrando al 93′ a Caputo.

Nella stagione 2016-2017 ottiene 7 presenze in campionato con l’Entella guidato prima da Roberto Breda e successivamente da Gianpaolo Castorina.

Il 5 luglio 2017 viene acquistato dall’Inter per 2 milioni di euro. Con i nerazzurri si mette in mostra in UEFA Youth League e nel Campionato Primavera 1, dando un apporto significativo alla conquista del titolo Primavera con 13 reti in campionato e un gol in semifinale.

In questa stagione viene anche convocato in prima squadra da Luciano Spalletti, in occasione della partita Atalanta-Inter (0-0) della 32ª giornata, nella quale viene inserito in panchina.

L’arrivo alla Roma

Il 26 giugno 2018 viene ceduto a titolo definitivo alla Roma insieme a Davide Santon nell’ambito dell’operazione che porta Radja Nainggolan in nerazzurro. Esordisce con i giallorossi il 19 settembre seguente, a 19 anni, venendo schierato come titolare nella partita della fase a gironi di Champions League persa 3-0 contro il Real Madrid allo Stadio Santiago Bernabéu.

Nicolò Zaniolo su Instagram

Nicolò supera il Milione di Followers Su Instgram dove sono principalmente presenti scatti della sua vita professionale. In questa foto possiamo vederlo con il suo amico il cantante Ultimo.

Quanto guadagna Zaniolo?

Al momento il centrocampista dovrebbe percepire uno stipendio base di 1,6 milioni a stagione, che può arrivare fino a 2,2 milioni con i bonus.

Ex Fidanzata

Nicolò Zaniolo è attualmente single. A dicembre 2020 si è diffusa la notizia della gravidanza dell’ex fidanzata del calciatore giallorosso, ovvero Sara Scaperrotta. La ragazza, classe 1998, renderà presto Zaniolo padre. Il ragazzo ha dichiarato che, al momento della notizia della gravidanza, la loro storia era già giunta al capolinea e lui le ha esplicitamente detto di non sentirsi ancora pronto ad essere genitore.

continua a leggere su Teleclubitalia.it