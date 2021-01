GIUGLIANO. Due rapine nel giro di pochi minuti a Giugliano. E’ quanto avvenuto ieri sera in città. Prima il colpo alla tabaccheria di via Pozzo Nuovo poi la farmacia Cicchetti in via Aniello Palumbo.

Rapine a Giugliano in tabaccheria e farmacia

Due malviventi a bordo di uno scooter hanno messo a segno due rapine in appena dieci minuti. I malviventi si sono introdotti prima nell’esercizio commerciale di via Pozzuo Nuovo portando via circa mille euro. Poi si sono recati in farmacia dove hanno portato via qualche centinaia di euro.

Ad agire due balordi a bordo di uno scooter: entrambi avevano una tuta nera. Questo dettaglio ha lasciato intendere che si trattasse della stessa coppia di rapinatori in entrambe le attività.

E mentre la polizia raggiungeva la tabaccheria, allertata appunto dai titolari dell’attività, i malviventi mettevano a segno il secondo raid.

E’ ormai emergenza criminalità in città da qualche settimana in particolare. Sono diversi i furti e le rapine messe a segno da malviventi senza scrupoli. Una delle ultime quella al pub Cipajo di via San Giovanni a Campo.

