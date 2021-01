GIUGLIANO. Ancora una rapina messa a segno questa sera a Giugliano. Cipajo è il locale preso di mira dai malviventi.

Rapina da Cipajo

Dei balordi in serata si sono introdotti nel locale armati di pistola e hanno minacciato i dipendenti di farsi consegnare i soldi. Attimi di paura per chi era all’interno del locale. Tra l’altro il pub era logicamente chiuso ai clienti visto che alle 18 il dpcm impone la chiusura per tutte le attività di ristorazione che restano aperte solo per le consegne a domicilio.

Al momento sono in corso accertamenti e verifiche. Si sta quantificando la somma derubata. Si attende l’arrivo della polizia.

Non è la prima rapina che subisce l’attività di via San Giovanni a Campo. Solo lo scorso giugno l’attività fu presa di mira da dei balordi per un altro colpo. In quel caso fu sottratto l’incasso della serata.

Purtroppo nelle ultime settimane sono diverse le rapina che si sono verificate nell’area nord a danno di attività commerciali già pesantemente colpite dal Covid.

