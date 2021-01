Dopo che era sparita per qualche ora sui social, ieri sera in lacrime lo ha fatto sapere ai suoi follower: Alessandra de Angelis è positiva al Covid. L’influencer, ex Temptation Island, con delle storie Instagram ha detto di essere risultata positiva.

Alessandra de Angelis positiva al Covid

La giovane, seguita sui social da ben 631mila fan, è però incinta di ben 8 mesi, è prossima al parto e per questo molto preoccupata. “Ieri ho avuto la terribile notizia di essere positiva, ho anche dei sintomi come dolori al tutto il corpo. Vi dicevo che mi sentivo molto stanca, associavo il tutto alla gravidanza e invece no. I miei figli ed Emanuele sono negativi, anche la mia mamma. Loro faranno ora una quarantena fiduciaria”.

Alessandra aveva fatto sapere già nei giorni scorsi di non sentirsi in gran forma ma associava il malessere agli ultimi giorni di gravidanza visto che per i primi giorni di febbraio dovrebbe partorire la piccola Adria. “Il malessere pensavo fossero contrazioni, il malessere gravidico – ha detto su Instagram l’influencer napoletana -. Ho pianto tanto perché essere agli sgoccioli vuol dire cambiare tutte le dinamiche del parto, senza il mio ginecologo in un altro ospedale. Il covid ti fa sentire un po’ abbandonata. Ora devo decidere se andare via di casa, ma non si può stare senza i propri figli. Torverò la forza per superare anche questa e sono certa che diventerò negativa prima del parto così potrò abbracciare Adria, speriamo non voglia uscire prima perchè ho tanti dolori di pancia. State attenti perchè io sono una persona super attenta e l’ho beccato”.

