Terminato il personale sanitario si passa a una nuova categoria di persone da vaccinare in Campania. E’ stata fissata la data nella road map delle vaccinazioni nella Regione per gli ultraottantenni: sono loro la categoria a cui sarà somministrato il vaccino nei prossimi giorni.

Vaccini in Campania

Si partirà tra il 10 e 15 febbraio. È quanto deciso nella riunione dei direttori generali della sanità con il presidente Vincenzo De Luca e l’Unità di crisi regionale.

La partenza della seconda fase ovviamente resta programmata se riprenderanno, come promesso da Pfizer, le consegne regolari delle dosi di vaccino. Per lunedì dovrebbero essere consegnate 40.000 dosi. La Campania conserverà sempre il 30% per i richiami ma potrà far partire la somministrazione anche ai cittadini più anziani.

Intanto vanno avanti le seconde dosi del vaccino tra i sanitari della regione. Questo nell’attesa che aumentino le dosi in deposito per riprendere con le prime vaccinazioni, che dovrebbero partire dal 6 febbraio. Alla Mostra d’Oltremare di Napoli ieri ci sono stati 1266 vaccinati convocati per fasce orarie da duecento persone alla volta, in ordine alfabetico.

