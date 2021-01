Giugliano. Sono tempi duri, questi, per le attività commerciali della città: un’altra rapina è stata messa a segno dai malviventi nella terza città della Campania. Nel mirino dei balordi è finita una tabaccheria di via Pozzo Nuovo, nei pressi di via Innamorati.

Giugliano, ancora una rapina in città: malviventi in azione in una tabaccheria

Come anticipa InterNapoli, i malviventi si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale e dopo aver minacciato il titolari hanno preteso l’incasso.

Dopodiché sono saliti in sella al loro motorino e si sono dati alla fuga, facendo così perdere le loro tracce. Non è chiaro se siano fuggiti con il bottino o se non siano riusciti a portare via il denaro dalle casse. Allertate le forze dell’ordine.

L’ultima rapina a Giugliano risale a pochi giorni fa. Martedì scorso i malviventi hanno fatto irruzione in un pub, Cipajo, e armati di pistola, hanno minacciato i dipendenti di farsi consegnare i soldi. Sottratto l’incasso, i balordi sono poi scappati via. E’ di ieri, invece, il tentato furto in una pasticceria di via Frezza. I ladri, dopo aver sfondato la saracinesca del locale probabilmente con un’auto ariete, non sono entrati all’interno e si sono subito allontanati. Sul caso indagano i carabinieri.

continua a leggere su Teleclubitalia.it