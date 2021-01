Un compleanno che rischia di finire male per Georgia Rodriguez. Per festeggiarla Cristiano Ronaldo ha varcato la zona arancione del Piemonte, violando di fatto i provvedimenti governativi, per arrivare a Courmayeur in Valle d’Aosta e concedersi un giorno di relax con la dolce metà.

Cristiano Ronaldo in vacanza con Georgina a Courmayeur: scatta l’indagine dei carabinieri

Non è stata certo la multa – da 400 a 1000 euro, che ancora non ha ricevuto – ma gli accertamenti da parte dei carabinieri a spaventare Cr7.

Il calciatore ha approfittato della mancata convocazione con la Juventus per la partita contro la Spal (peraltro vinta 4 a 0 dai bianconeri) per trascorrere un po’ di tempo con Georgina. Un video sul web mostra la coppia sulla motoslitta girare per la Val Veny da Zerotta a Checroix.

Cristiano Ronaldo passa oltre e sui social posta uno scatto con la sua Georgina e scrive: “Auguri all’amore della mi vita”. Lei replica postando le foto della festa in casa la sera del 27 (di ritorno da Courmayeur) con tutta la famiglia. Una torta a forma di cuore con panna e fragole, palloncini e tantissimi fiori per i 27 anni di Georgina. A lady Ronaldo hanno regalato bouquet e mazzi floreali. “Per tanto amore ricevuto oggi e sempre – scrive la Rodriguez – Per i tuoi migliori auguri, per la tua attenzione, per i dettagli e i tuoi messaggi d’amore. Sono molto fortunata”.

