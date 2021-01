E’ ancora sotto choc Avellino per la morte di Debora Prisco, la 17enne morta ieri in un drammatico incidente in via Due Principati, all’incrocio con via Di Vittorio. La giovane, sorella di Annabella Prisco, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è deceduta dopo lo schianto tra una Smart e una Fiat 500

Debora Prisco, gli ultimi video prima di morire

Su Tik Tok, il popolare social di video sharing, poco più di un’ora prima Debora aveva postato un video, in compagnia della sorella. Stava ballando su un balcone sulle note di una canzone commerciale. Un momento di spensieratezza in piena pandemia. Niente che lasciasse presagire quello che sarebbe avvenuto poco dopo. Anche su Instagram risalgono a poco prima dello schianto le ultime stories pubblicate. In una si mostra in auto, probabilmente sempre in compagnia di Annabella, mentre si fa un selfie. In un’altra – l’ultima – è in mascherina, seduta sulla poltrona del parrucchiere.

Probabilmente proprio all’uscita dal salone di bellezza è avvenuto l’incidente. Debora era in auto, a bordo della Smart condotta dalla sorella, quando si è schiantata contro una Fiat 500. Nell’impatto è sbalzata fuori dall’abitacolo morendo sul colpo. In queste ore sono centinaia i commenti di cordoglio apparsi sui social network e condivisi da amici o semplici conoscenti. Incredulità e dolore i sentimenti maggiori. Il Liceo Mancini, che Debora frequentava, ha deciso di sospendere per oggi le lezioni in segno di lutto. “Non ci sono parole per esprimere il profondo dolore della nostra comunità per la perdita della carissima Debora, domani saranno sospese tutte le attività programmate per dedicarle un pensiero, una preghiera, un saluto”, scrive la dirigente Paola Gianfelice.

