Jonathan Kashanian, il nome è lo pseudonimo di Yehonatan Kashanian. E’ un personaggio televisivo israeliano naturalizzato italiano. Nasce in Israele, figlio di genitori ebrei iraniani (e nipote di nonni uzbeki), emigrati a Milano quando lui era piccolo (3 anni). Per mantenersi impartisce lezioni private e fa il calligrafo (ricopia a mano inviti per negozi importanti). Nei primi anni 2000 sceglie la strada della moda: dopo il diploma di stilista, lavora tra sfilate e showroom.

Carriera di Jonathan

Nel 2004, su Canale 5, partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello e vince il reality show. Nel 2005 è nella giuria del programma Sei un mito – Questa notte è per te su Canale 5.

Per tre edizioni (2005-08) è conduttore e autore di Modeland. Dal 2006 al 2007 è inviato de La vita in diretta e di Festa italiana su Rai 1 e di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Dal 2006 al 2016 è a Verissimo, dapprima ospite fisso, poi inviato, opinionista, esperto di moda, stilista e makeover designer; nell’ultima stagione a cui prende parte (2015-16) viene inviato in Italia e nel mondo per visitare i set cinematografici e di fiction.

Nel 2007 prende parte al film di Carlo Vanzina 2061 – Un anno eccezionale. Passa a LA7 come opinionista di Markette – Tutto fa brodo in TV, talk show di Piero Chiambretti, che segue nel 2009 su Italia 1 con il nuovo programma Chiambretti Night, accompagnando al pianoforte gli intermezzi musicali nel corso della prima edizione; mentre nella seconda ricopre il ruolo di “inviato all’estero”. Nel 2010 ha partecipato ad un cameo nel film A Natale mi sposo per la regia di Paolo Costella.

Nel 2018 partecipa come concorrente alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi e in onda su Canale 5, classificandosi al quinto posto, venendo eliminato con il 70% dei voti. Attualmente è un conduttore radiofonico di RTL 102.5. Da settembre 2019 entra a far parte del cast di Detto fatto, in onda su Rai 2 con Bianca Guaccero.

Jonathan Kashanian: età, altezza

E’ nato a Ramat Gan, 15 gennaio 1981. Ha 40 anni. E’ alto

Moglie o compagna di Jonathan

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Jonathan è molto riservato. Non ha mai voluto rendere noto il suo orientamento sessuale né si è mai saputo nulla circa i suoi amori passati. A chi gli chiede se è gay o meno, Jonathan Kashanian risponde che è in cerca dell’amore a prescindere che si tratti di un uomo o di una donna.

